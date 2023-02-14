Kocaeli'de evde çıkan yangında mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalarak dumandan etkilenen zihinsel engelli kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Barış Mahallesi Ezgi Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında evde mahsur kalan zihinsel engelli Hatice Gizem Perişan, gelen itfaiye ekiplerince balkona uzatılan merdiven aracı yardımıyla kurtarıldı.
Dumandan etkilenen kadın, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın söz konusu dairede hasara yol açtı.