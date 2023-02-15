Kocaeli'de terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 7 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 9 milimetrelik 32 tabanca fişeği, 15 av fişeği, 1 kurusıkı tabanca, sözde örgüt bayrağı, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.



Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.





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