Hatay'da depreme yakalanan çift, bebeklerini Kocaeli'de kucaklarına aldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Kocaeli'deki yakınlarının yanına gelen Koluş çifti, bebeklerini kucaklarına almanın buruk sevincini yaşıyor.

"Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde ikamet eden ve evleri hasar gören Ebubekir Koluş, 9 aylık hamile eşi Kübra Koluş ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan teyzesinin yanına geldi.

Bir süre sonra sancıları başlayan Kübra Koluş, Körfez ilçesindeki özel bir hastanede doğum yaptı.

"Umut" adını verdikleri bebeklerini kucaklarına almanın buruk sevincini yaşayan Koluş ailesinin tüm masrafları hastane tarafından karşılandı.

- "Çok zor günler geçirdik"

Ebubekir Koluş, gazetecilere, deprem anında evlerinde olduklarını belirterek, çok zor saatler ve günler geçirdiklerini bildirdi.

Depremin ardından 1 hafta araçta kaldıklarını, 3 çocuklarını Hatay'daki yakınlarının yanına bıraktıklarını dile getiren Koluş, "Teyzem aradı, çağırdı. Biz de buraya Kocaeli'ye geldik. Bebeğimiz oldu. Hastane de çok yardımcı oldu, Allah razı olsun. Bebeğimizin adı Umut, umudumuz olsun diye. Bebeğimizin sağlık durumu çok iyi." diye konuştu.

Koluş, kendi imkanlarıyla kente geldiklerini belirterek, "Orada evlerimiz hasar gördü. Oradaki atmosferi yaşamak lazım. Herkes çadırda." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.