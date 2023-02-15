Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karamürsel ilçesinde umuma açık bir eğlence yerinde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici" söylemlerde bulunan ve FETÖ elebaşının akrabası olan M.Y.G'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.



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