Gölcük Depremi'nin ardından kurulan arama kurtarma derneği, afetzedelerin yardımına koştu

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden 3 ay sonra depremin merkez üssü Gölcük'te kurulan Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) ekibi, "asrın felaketi"nden etkilenen Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere el uzatmak için bölgeye giden GESOTİM ekibi, 4 gece 5 gün görev yaptığı Adıyaman'nda 18 kişinin enkazdan çıkarılmasına katkı sağladı.

Bölgede gece gündüz demeden yoğun mesai harcayan gönüllüler, Kocaeli'ye döndü.

Ekiptekileri en çok etkileyen anlar, anne ve babalarını kaybeden 11 yaşındaki Fatma Zehra ile kardeşi 6 yaşındaki kardeşi Muhammet Talha Delice'nin enkazdan kurtarılması oldu.

- "Tek amacımız insanlara el uzatmak"

Dernek başkanı Necmi Kocaman, AA muhabirine, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde arama kurtarma imkanlarının kısıtlı olduğu bir ortamda depremzedelere el uzatamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını, afetin ardından dernek kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Arama kurtarma faaliyetinin meşakkatli bir iş olduğuna işaret eden Kocaman, derneği kurdukları 10 Kasım 1999 itibarıyla aldıkları eğitimler, ekipman ve lojistik malzemelerle bu alanda büyük mesafe katettiklerini kaydetti.

Kocaman, Türkiye'de 23 yılda yaşanan depremlerin tamamında görev aldıklarını, İran, Endonezya, Gürcistan'da deprem ve sel gibi afetlerde çalışmalara katıldıklarını aktararak, tek amaçlarının insanlara el uzatmak olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin ardından hemen bölgeye hareket ettiklerini dile getiren Kocaman, "Çok zor şartlarda olay yerine 3 araç, 15 personelimizle intikal ettik. 4 gece 5 gün bölgede hiç aralık vermeksizin çalışarak 18 kişiyi canlı olarak kurtardık." dedi.

Kocaman, kurtardıkları depremzedeler arasında kendilerini en çok 11 yaşındaki Fatma Zehra ile 6 yaşındaki kardeşi Muhammet Talha Delice'nin etkilediğini belirterek, "Enkazın üzerine çıktığımız anda yaşam boşluklarımızı takip ederiz. Hemen tespitlerimizi yaptık ve Zehra kızımızın sesi geldi bize. 1,5 saat sonra Zehra'yı, yarım saat sonra da kardeşini o çok dar boşlukların arasına girerek kurtardık." ifadelerini kullandı.

Zehra'nın bacaklarının kolon altında kaldığını aktaran Kocaman, "Çocuk çok büyük bir çaresizlik, büyük bir korku içerisindeydi. Bizim sözümüzü dinledi, biraz dayanmasını söyledik. Belki daha hızlı hareket etmek adına bacağını kesip alabilirdik ama bunu yapmadık." şeklinde konuştu.

- "Her an her yere ulaşabilecek araçlarımız, malzemelerimiz mevcut"

Kocaman, deprem bölgesinde aralıksız çalıştıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bu deprem Gölcük depreminde yaşananların 10 kat daha fazlası. Alan çok geniş, yıkım alanları çok fazla, ölüm de çok. Biz de olağanüstü bir gayret sarf ettik. Oraya gitmekten, el uzatmaktan büyük onur ve mutluluk duyduk, huzurla döndük. Gönüllüler mutlaka desteklenmeli. Akredite bir ekip olarak devletimizin yanında, AFAD'ımızın emrinde çalışmaya devam edeceğiz. Onlarla birlikte olmaktan onur duyuyoruz."

Gölcük'e döndükten sonra hiç vakit kaybetmeden çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kocaman, "Gönüllüleri çok basit görüyorlar. Bu arama kurtarma işine girerken bize 'Saman alevi gibi söneceksiniz.' demişlerdi. Şu anda 10 milyon liralık teçhizatımız var. Her an her yere ulaşabilecek araçlarımız, malzemelerimiz mevcut. Gönüllüler olmadan bu işin yapılması mümkün değil." açıklamasında bulundu.

Kocaman, arama kurtarma eğitimi isteyenlerden yoğun başvuru aldıklarını aktararak, "Hemen eğitimlerine başlayacağız. Türkiye'nin her yeri her an yeni depremlerle karşı karşıya kalabilir. O yüzden olası depremlere hazırlık bakımından üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz." dedi.

