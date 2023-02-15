Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi'nde Doğukan Ç. husumetli olduğu Bayram T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğukan Ç. tabancayla Bayram T'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Bayram T. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden uzaklaşan Doğukan Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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