Kocaeli'de taksinin çarptığı yaya öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen taksi, Değirmendere Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Sami T'ye (61) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mehmet Sami T. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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