Kocaeli'de otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi mevkisinde E.Ç'nin kullandığı 34 GS 6080 plakalı otomobil ile B.Ş. yönetimindeki 41 P 9046 plakalı servis minibüsü çarpıştı.



Kazada, minibüsteki işçilerden G.S. ve K.Ö. ile otomobil sürücüsü E.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahaline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Caddede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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