Kocaeli'de yurda kaçak yollarla sokulan 113 elektronik eşya ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda kaçak yollarla sokulan 113 elektronik eşya ve 23 bin 446 makaron (filtreli sigara) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamında, Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişiye ait iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, yurda kaçak yollarla sokulan 113 elektronik eşya ile 23 bin 446 makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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