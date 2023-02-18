Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



D-100 kara yolu Ankara istikameti Barış Mahallesi mevkisinde, E.B'nin kullandığı 34 DJU 856 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. idaresindeki 34 DER 575 plakalı otomobil ve V.D. yönetimindeki 49 AAH 506 plakalı pikabın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil ve pikabın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde, trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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