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Kocaelispor ile Sakaryaspor, deprem bölgesi için yardım maçı oynayacak

AA

Kocaelispor ile Sakaryaspor, deprem bölgesi için yardım maçı oynayacak

KOCAELİ (AA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Sakaryaspor ile Kocaelispor'un kulüp başkanları, geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.

Kocaeli Stadyumu'nda 22 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak maçla ilgili Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Deprem bölgesindeki insanlara destek olmak istediklerini ifade eden Koyun, Türkiye'nin önemli camialarından Sakaryaspor ile Kocaelispor'un bu birlikteliğinin herkese örnek olacağını kaydetti.

Koyun, ebedi dostluğu ve rekabeti olan 2 kulübün, zor günde de kol kola, omuz omuza ülkesi için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "22 Şubat'taki maçta tribünleri tıklım tıklım doldurup, Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyoruz. Depremzedelerin yalnız olmadığı, Kocaeli ve Sakarya'yla beraber, birlikte olduğumuzun mesajını vermek istiyoruz. Buradan toplanacak kaynağın tamamı deprem bölgesine gönderilecek. Sakarya ve Kocaeli sanayi kenti. Buradaki kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere herkesten önemli destek bekliyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki insanların yaralarına derman olmayı hedeflediklerini aktaran Koyun, "İki şehir, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde büyük acı yaşadı. O yüzden Türkiye'de ilk biz başlatıyoruz. Neden? Çünkü onları en iyi biz anlıyoruz. Onların derdiyle en iyi dertlenecek bu 2 camiayı görüyoruz." dedi.

Koyun, deprem bölgesinden Sakarya ve Kocaeli'ye getirilen depremzedelerin ücretsiz olarak maça gireceğini sözlerine ekledi.


- Genç: "Depremde yaşadığımız acılarımız aynı"

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, büyük millet ve ülke olarak depremin yaralarını sarıp, en kısa zamanda bu süreci atlatacaklarına inandıklarını söyledi.

Bu yardım organizasyonunun parçası olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Genç, "Bizim yeşilimiz aynı, siyahımız aynı, depremde yaşadığımız acılarımız aynı. Arada 40 kilometre olan 2 farklı şehir gibi gözüken ama ticaretleri ortak, akrabalıkları ortak olan tek bir şehiriz. Kocaelispor her zaman bizim ezeli dostumuz, ebedi rakibimizdir. İnşallah bu rekabetimiz ve dostluğumuz, kulüpler yaşadığı sürece devam edecektir." şeklinde konuştu.

Genç, Kocaelispor ve Sakaryaspor'un kentlerinin en büyük sivil toplum kuruluşları (STK) olduğunu dile getirerek, "Bu organizasyonu yapmak da kentlerin en büyük STK'ları olan biz kulüplere düşerdi. Biz bunu yaptık. Bundan sonraki beklentimiz; inşallah bir tane boş koltuk olmadan alnımızın akıyla bu maça çıkacağız. Dostluk içinde, sevgi içinde, komşuluk ilişkileri içinde, en ufak münferit bir olay olmadan, dostluğun, kardeşliğin nasıl olduğunu, yaraların nasıl sarılacağını Türkiye'ye göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, birlikte fotoğraf çektirdi.

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