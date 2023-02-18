Gebze'de motosikletle taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Gebze ilçesinde motosikletle taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.



Adem Yavuz Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Nevzat M. idaresindeki 34 EHP 180 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Osman H'nin kullandığı 41 T 3069 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada motosikletteki yolcu Anıl M. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anıl M'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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