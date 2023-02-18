Gölcük'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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KOCAELİ (AA) - Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehitler Mahallesi 449. Sokak'ta Selahattin Albayrak'a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki 3 katlı binanın çatısına sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sirayet ettiği binanın çatısında da hasar oluştu.





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