Gebze'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Gebze'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden G.D. idaresindeki 41 TZ 908 plakalı otomobil, Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

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