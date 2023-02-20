Kocaeli'de park halindeyken el freni boşalan minibüs iş yerine çarptı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, park halindeyken el freni boşalan minibüsün iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Sürücü Ö.D, 34 M 5778 plakalı yolcu minibüsünü Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne park edip markete gitti.



Bir süre sonra el freni boşalan minibüs, rampa aşağı geri gelerek endüstriyel mutfak ürünleri satan dükkana çarptı.

Dükkanda hasar meydana gelirken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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