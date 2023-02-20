Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Ömerağa Mahallesi Sanat Sokağı'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen B.B. ile İbrahim Can Vayvalak (31) arasında dün tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B. bıçakla Vayvalak'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Vayvalak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Vayvalak'ın cenazesinin, Baç Çınarlı Camisi'nde kılınan namazın ardından kent mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi.



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