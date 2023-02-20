Kocaeli, Sakarya ve Karabük'te depremzedelere yönelik yardımlar sürüyor

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KOCAELİ/SAKARYA (AA) - Kocaeli, Sakarya ve Karabük'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Darıca Belediyesine bağlı Kişisel Gelişim ve Çocuk Merkezi'ne (KİGEM) kurslarında öğrenim gören kadınlar, depremzedeler için kış şartlarına dayanıklı eşofman takımı üretiyor.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, günde 100 eşofman takımı dikildiğini, şu ana kadar üretilen kıyafetlerin bir kısmının ilçeye gelen depremzedelere verildiğini belirtti.

Malzemelerin belediye tarafından tedarik edildiğini, dikimini ise kadınların gönüllü olarak yaptığına değinen Bıyık, "Her beden kışlık eşofman ve battaniye konusunda bölgenin ihtiyacı ürünleri üretmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- Serdivan Belediyesi depremzedeler için "Hayır Çarşısı" kurdu

Sakarya'nın merkez ilçelerinden Serdivan Belediyesi, kente gelen depremzedeler için "Hayır Çarşısı" oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaları için alan hazırlandığı belirtildi.

Belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek bölgeye araç ve ekip desteği gönderdiği aktarılan açıklamada, depremzedelerin Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yanındaki "Hayır Çarşısı"na gelerek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hayırseverlere yardım çağrısında bulunarak, "Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek bizim boynumuzun borcu. Bu konuda desteğimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Karabük'te gönüllü kursiyer kadınlar kışlık kıyafet üretiyor

Karabük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde gönüllü öğretmen ve kursiyerler, kış şartlarında evsiz kalan depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda üretime devam ediyor.

Düzenli olarak merkez binasındaki atölyelerde buluşan gönüllüler, uyku tulumu ile kışlık çocuk ve yetişkin kıyafetleri dikiyor.

Seccade, tülbent ve tespih de hazırlayan kadınlar, kendi imkanlarıyla aldıkları hijyen malzemeleri ve çocuklar için boyama kitapları ile oyuncakları deprem bölgelerine gönderdi.

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