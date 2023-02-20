GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ömerağa Mahallesi Sanat Sokağı'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen B.B. ile İbrahim Can Vayvalak (31) arasında dün tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B. bıçakla Vayvalak'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Vayvalak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Vayvalak'ın cenazesinin, Baç Çınarlı Camisi'nde kılınan namazın ardından kent mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi.

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