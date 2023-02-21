El frenini çekmeyi unuttuğu aracın altında kalan sürücü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari aracın altında kalan kişi, tedavi altına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi 30 Sokak'ta M.K, kullandığı 34 GT 7140 plakalı hafif ticari aracını park etti. El frenini çekmeyi unuttuğu öğrenilen M.K, hareket eden aracını durdurmaya çalıştı.

M.K, ayağının kayması sonucu aracının altında kalarak yaralandı. Araç ise bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan M.K. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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