Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin sanıklar yargılanıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesi, 5 kişinin de yaralanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Erkan Ö, Yavuz Ö, Salih Ö, Ertaş Ö. ile avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanıklardan Erkan Ö, önceki savunmasını tekrar ederek, Tanaç ailesine karşı bir husumeti bulunmadığını söyledi. Kimseye saldırıp zarar vermediğini ileri süren Erkan Ö, tahliyesini istedi.



Ertaş Ö. de pişman olduğunu, öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak tahliye talebinde bulundu.

Diğer tutuklu sanıklar Yavuz Ö. ile Salih Ö. de tahliyelerini istedi.

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, Erkan Ö'nün tahliyesine, Yavuz Ö, Salih Ö, Ertaş Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 24 Şubat 2022'de, iki aile arasında tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Tarık Tanaç hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.