Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

D-100 kara yolu Ankara yönünde seyreden M.F.A. idaresindeki 41 AEB 302 plakalı tır, OSB bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle OSB bağlantı yolunda ulaşım, bir süre aksadı.

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