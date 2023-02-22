Kocaeli'de döküm atölyesindeki kazada 4 işçi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde döküm atölyesinde eritilmiş bakırın yere dökülmesi sonucu 4 işçi yaralandı.



Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki döküm atölyesinde eritilmiş bakırın kalıplara dökülmesi sırasında kızgın haldeki maden yere döküldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan iş kazası nedeniyle atölyede hasar oluştu.

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