Kocaeli'de hayırseverler yeni konutlarını depremzede ailelerin kullanımına açtı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir sitede yeni yapılan 42 konut, depremzede ailelere ücretsiz tahsis edildi.

Sarımeşe Mahallesi'ndeki Kartepe Konakları sakinleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evsiz kalan insanlara destek olmak için bir araya geldi.

Depreme Adıyaman'da yakalanan bir aileye bir evi tahsis eden site sakinleri, iş insanı Zikri Yenigün'ün desteğiyle daha fazla aileye ulaştı.

Boş halde olan konutların sahipleriyle iletişime geçen hayırseverler, sitedeki 42 dairenin depremzedelere açılmasını sağladı. Afetzedelerin yerleştirildiği evlerin mobilyaları da hayırsever vatandaşların desteğiyle tamamlandı.

- "Gurbette olduklarını hissettirmemeye çalışıyoruz"

Sitenin ikinci etabının müteahhidi olan iş insanı Yenigün, AA muhabirine, sitedeki 42 daireyi depremzedelere açarak onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte evlerin mobilya ve diğer eşyalarını Sakarya, Bursa ve İstanbul'daki imalatçı arkadaşlarının katkılarıyla tamamladıklarını anlatan Yenigün, "Evlerin hepsi yeni konut, ilk defa depremzedeler oturuyor. Dairelerin 15'i bana ait, diğerleri de komşularımıza ait." diye konuştu.

Yenigün, bölgedeki tüm illerden yaklaşık 200 depremzedenin geldiğini aktararak "Biz mutlu oluyoruz ama onlar daha depremin etkisini atamadılar. Gurbette olduklarını hissettirmemeye çalışıyoruz. Psikolog arkadaşımız Ülkücan Tumay da sağ olsun birebir ilgileniyor, sürekli onlarla irtibat halinde. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz, birlikte yemek yiyoruz." şeklinde konuştu.

Evlere yerleşen depremzedelerden 1 yıl boyunca hiçbir ücret almayacaklarını vurgulayan Yenigün, "Diğer müteahhit arkadaşların da bu konuya sıcak bakmasını istiyorum. Kimsenin yarına sağ çıkacağının garantisi yok. Deprem bölgesinden gelen insanlar gerçekten çok mağdur. Bu insanlara ev açmak en büyük görevimiz." ifadesini kullandı.

Site sakinlerinden Seda Kaya da 17 Ağustos 1999'da aynısını kendilerinin yaşadığını işaret ederek amaçlarının depremzedelerin hayata daha hızlı adapte olmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bu yaptıklarını herkesin duymasını ve aynısını yapmasını istediklerini vurgulayan Kaya, "Bu şekilde hepimiz birbirimizin elinden tutacağız." dedi.

- "Akrabalarımdan ölen, yaralanan çok kişi var"

Afetzede Neva Arslan ise depremi Adıyaman merkezde yaşadığını, deprem başlayınca çocuklarının yanına gittiğini söyledi.

Arslan şöyle devam etti:

"Dışarıda inanılmaz yağmur vardı. İki saat arabada kaldık. Eşim itfaiyeci, o gece nöbetçiydi. Yanımıza da gelemedi. Üçüncü gün ben eşimin yanına gittim. İkinci depremde sokaktaydık. Herkes yakınına koştu. Üzücü olan ve beni en çok etkileyen, ağabeyim ve iki çocuğu bizdeydi o gece. Onların binası yıkılmış, eğer bizim yanımıza gelmemiş olsalardı, büyük ihtimal onları kaybetmiş olurduk çünkü o binadan az kişi sağ çıktı."

Arslan, depremde evlerinin ağır hasar aldığını ifade ederek "Akrabalarımdan ölen, yaralanan çok kişi var. Eşiminkilerle 45-50 akrabamızı kaybettik. Kaybımız çok." dedi.

- "Bu desteklerin çok olumlu katkısı oluyor"

Sitedeki diğer depremzedelerle ilgilenerek yaşadıklarını unutmaya çalıştığını belirten Arslan, "Bu sitedeki insanlar bana çok destek oldu. Bu desteklerin çok olumlu katkısı oluyor. Eşim işi gereği Adıyaman'dan çıkamıyor, buraya gelmemiz onun için de iyi oldu. Kafası rahatladı. Şimdi işine odaklanabiliyor. İnanılmaz bir birlik var, zorlukları birlikte aşacağız." şeklinde konuştu.

Arslan, önlerindeki bir yılın çok zor süreç olduğunu işaret ederek herkesin elini taşın altına koyarak depremzedelere maddi ve manevi destek olmasını istedi.





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