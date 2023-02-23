Kocaeli'de iki okulun lavabolarından kötü koku gelmesine inceleme

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki okulun lavabolarından kötü koku gelmesine inceleme başlatıldı.

Karadenizliler Mahallesi'ndeki Vali İhsan Dede İlkokulu ile Vezirçiftliği Ortaokulunun lavaba giderlerinden gelen kötü kokudan rahatsız olan öğrenci ve öğretmenler, durumu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirdi.

Okulda eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde önlem amacıyla okulun bahçesine çıkarıldı.

Bölgeye gelen Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe, kokunun kanalizasyona dökülen kimyasal maddeden kaynaklanabileceği ihtimali üzerine durumu Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatılırken, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kanalizasyon hattında temizlik çalışması yapıyor.

Muhtar Aktepe, AA muhabirine, okulun lavabolarından şiddetli bir kokunun geldiğini, bu nedenle yetkililere haber verdiklerini söyledi.

İki hafta önce bir firmanın kanalizasyona kimyasal madde dökmesi üzerine bazı işlemler yapıldığını aktaran Aktepe, "Koku hala devam ediyor, edecekmiş hala. Bu yapışkan bir malzeme. Şu an kanalizasyonda yıkama yapılıyor." dedi.

Aktepe, kokunun mahallenin her tarafına yayıldığını dile getirerek, "Şu anda okuldaki öğrencileri dışarı çıkardılar. Bir sıkıntı yok. Kanalizasyon yıkanıp koku giderildikten sonra öğrenciler içeriye alınacak." ifadesini kullandı.

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