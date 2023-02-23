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İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Eda Şahin'i kadrosuna kattı

AA

İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Eda Şahin'i kadrosuna kattı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ligden çekilen Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan oyun kurucusu Eda Şahin'i transfer etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Hatay ekibinin başarılı oyun kurucusu Eda'yı renklerine kattığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 23 yaşındaki Eda ise "6 Şubat'ta Hatay'da büyük felaket yaşadık. Çok üzgünüz. Kalbimiz hala orada kalan arkadaşlarımızla. Fakat sezon devam edecek. Hedefi bulunan takım olduğu için İzmit Belediyespor’u tercih ettim. Burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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