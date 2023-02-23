Kocaeli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ayazma Mahallesi'nde Ahmet K. ile R.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K. tabancayla Ahmet K'ye ateş etti.

Ayağından yaralanan Ahmet K. aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Ayağındaki kanamanın artması üzerine Ahmet K, Egemenlik Caddesi'nde vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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