Kocaeli'de tramvay hattı çalışmaları sürüyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay Hattı'nı, Kuruçeşme bölgesine kadar uzatacak çalışmalar devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Akçaray Tramvay Hattı'nı D-100 kara yolunun üzerinden Kuruçeşme'ye bağlayacak köprüde rayların döşendiği belirtildi.

Yeni tramvay hattı için 332 metre uzunluğundaki köprünün çelik kiriş montajının tamamlandığı vurgulanan açıklamada, çelik kiriş üzerine rayların döşendiği, şu ana kadar 300 metre ray imalatı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kuruçeşme'den, İzmit merkez istikametine doğru katener direklerin temel imalatının da devam ettiği bildirilen açıklamada, "Ekipler ayrıca çevre düzenlemesi kapsamında kaldırım imalatını sürdürüyor. Akçaray'ın 16. istasyonu olacak Kuruçeşme istasyonunun zemin imalatı tamamlandı. İstasyonun üzerini kapatacak çelik aksam montajına başlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında yeni hattıyla tramvay, 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. Tramvayın tek hat uzunluğu, 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte 23,4 kilometreye ulaşacak." ifadeleri kullanıldı.

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