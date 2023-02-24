Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Adalı Sokak'ta bulunan PVC doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın atölyede hasara yol açtı.

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