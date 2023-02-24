Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkisi İstanbul istikametinde, A.C. yönetimindeki 34 AF 2153 plakalı sıvı deterjan yüklü kamyonet, M.K. idaresindeki 34 GZ 444 plakalı oto kurtarıcı ile M.S'nin kullandığı 67 NZ 066 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü M.S, ambulansta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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