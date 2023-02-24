Kocaeli'de okulların depreme karşı genel taraması yapıldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de okulların depreme karşı genel taraması gerçekleştirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, 17 Ağustos 1999'da yaşanan, Kocaeli ve ilçelerinde kayıplara neden olan Marmara Depremi'nin etkileri, daha sonra meydana gelebilecek afet riskleri ve tedbirlerine yönelik gerekli çalışmalar, Valilik koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapıldı.

Bu kapsamda, Kocaeli'de 1999 öncesi toplam 343 okul binası yer almaktayken, deprem nedeniyle 163'ünün hafif hasarlı duruma geldiği tespit edildi. Bu doğrultuda gerekli deprem dayanıklılık değerlendirmeleri yapıldı ve uygunluğuna müteakip binalar hizmete açıldı.

Ağır hasarlı, yıkılacak veya yenilenmesi gereken 90 okul binasının yıkımı gerçekleştirildi ve yerine yenileri tesis edilerek hizmete alındı.

Marmara Depremi'nden bugüne kadar toplam 41 okul binasının güçlendirme işlemleri yapıldı. Güçlendirme imalat çalışması devam eden 16 okul binasındaki işlemler 30 Mayıs'ta tamamlanacak.

Geçen yıl yapılan genel deprem riski taramasında 7 okul binası yıkıldı. Bu binaların yerine, çalışmalar sonucunda yeni yapım projeleri hazırlandı ve ihale çalışmaları kısmen tamamlanarak inşasına başlandı, bir kısmının da ihale süreci tamamlanma aşamasına geldi.

Bu yıl genel tarama yapılması kararlaştırılan eğitim kurumlarındaki çalışmalarda, görsel ve fiziksel değerlendirmeleri gerçekleştirilen yapıların mevcut haliyle risk taşımadığı gözlendi. Yalnızca İzmit Akçakoca İlkokulu binasının yıkımına karar verildi. Burada eğitim gören öğrenciler, Halk Eğitim Merkezinin boşalttığı eski İstiklal İlkokulu binasına nakledilerek, okulda yıkım çalışmalarına başlandı.

Kocaeli'de toplam 997 okul binasından 654'ü, 2000-2022'de deprem yönetmeliğine uygun yapıldı.

Olası bir depreme karşın güvenilir yapılar inşa edilirken, bina bakım ve güvenirlik kontrolleri her yıl periyodik olarak gerçekleştiriliyor.

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