Kocaeli'de denetimden kaçarken aracıyla polise çarpan sürücü tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde denetimden kaçarken aracıyla polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçarken polis memuru Hıdır Canoluk'a çarpan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, sürücü O.U. ile saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla T.D, M.F, F.S. ve B.Ş'yi, İstanbul'un Maltepe ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan sürücü O.U. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüpheliler F.S. ve B.Ş'ye adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

- Olay

Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde önceki gece trafik ve asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istemişti.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, hafif ticari araçla polis memuru Hıdır Canoluk'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Ağır yaralanan polis memuru Canoluk, özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis, olaya karışan aracı Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulmuştu.

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