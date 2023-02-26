Gebze'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Gebze'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde S.E. ile E.K. (34) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.E, E.K'yi bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevdik edildi.

Yaralı, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

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