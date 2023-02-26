Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri tesislerinde misafir ediyor

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KOCAELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kocaeli'ye gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine bağlı tesislerde konaklıyor.

Darıca'daki Balyanoz Eğitim Tesisleri ve Hüma Hatun Gençlik Kampı'nda konaklayan 277 afetzedeye, temel ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık, eğitim, rehabilitasyon hizmeti de sağlanıyor.

Malatya'dan gelen Ömer Budak, AA muhabirine, ilk depreme evde yakalandıklarını, çok şiddetli sarsıntı olduğunu ve evden çıktıktan sonra bir süre arabada kaldıklarını anlattı.

Öğleden sonra iş yerine bakmaya gittiğini aktaran Budak, "İş yerinin kapısına yaklaştığımızda ikinci deprem çok daha şiddetli oldu. O iki anı da yaşadık yani. İş yerim 11 katlı binanın altındaydı. Bina yelpaze gibi sallandı. Düştü düşecek dedik. Yapacak bir şey yok. Geriye çıktık, izleyebildik sadece. Binanın duvarları yıkıldı, dükkan açıkta şu anda." diye konuştu.

Budak, dükkanı korunmasız halde olmasına rağmen yağmalama olayı yaşanmadığına değinerek, "Tabii polis, asker orada sürekli devriye atıyor. İlk şok geçtikten sonra herkes görevinin başındaydı. Allah razı olsun." dedi.

Eşi ve çocuğuyla kaldığı kampta kendilerine çok iyi bakıldığını dile getiren Budak, çocukların rehabilite edildiğini, yetkililerin de bizzat gelip afetzedelerle ilgilendiğini kaydetti.

- "Yaşadığımız bina kullanılmaz halde"

Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen Ahmet Hulusi Yenilmez de yaşadıkları 5 katlı binanın ilk depremde ağır hasar aldığını, bu yüzden şehir dışına çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Binadan ailesiyle balkondan atlayarak çıktığını aktaran Yenilmez, "Yaşadığımız bina kullanılmaz halde. Ailem çok şükür iyi ama kuzenlerimden, yakınlarımdan ölenler var." ifadesini kullandı.





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