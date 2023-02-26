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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de 3 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA

Kocaeli'de 3 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan araçta 3 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir panelvan durduruldu.

Polis ekiplerince araçta yapılan aramada, taban kısmına gizlenmiş halde 3 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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