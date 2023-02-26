Kocaeli'de 3 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan araçta 3 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir panelvan durduruldu.

Polis ekiplerince araçta yapılan aramada, taban kısmına gizlenmiş halde 3 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.