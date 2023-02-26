Kocaelispor ile Gebzespor depremzedeler yararına dostluk maçı yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - TFF 2. Lig takımlarından Kocaelispor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Gebzespor ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar yararına dostluk maçına çıktı.

Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dua yapıldı.

Hakemler ile her iki takımın futbolcuları, "Geçmiş olsun Türkiye'm, milletimizin başı sağ olsun", "Sizi en iyi biz anlarız" pankartıyla sahaya çıktı.

Dakikalar, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerinin plaka kodlarını gösterdiği anlarda taraftarlar, hep bir ağızdan şehirlerin isimlerini söyleyerek "burada" şeklinde tezahürat yaptı.

8 bin biletli seyircinin takip ettiği dostluk maçı, 3-3 sona erdi.

Müsabakanın bilet gelirleri, depremzedelere bağışlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.