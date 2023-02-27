Dilovası Belediyesi ruhsatsız inşaata beton satan firmalara ceza kesecek

KOCAELİ (AA) - Dilovası Belediyesi, yapı ruhsatı veya herhangi bir izni olmayan kaçak yapılara hazır beton sattığı belirlenen firmalara ceza uygulayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara ilk günden beri katkı veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu afetin önlemlerin daha da artırılması gerektiğini gösterdiğini vurgulayarak, belediye olarak bu kapsamda yeni kararlar alarak tedbirleri artırdıklarını bildirdi.

Şayir, alınan kararlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İlçemiz genelinde yaptığımız denetimler sırasında, bölgemizdeki hazır beton firmaları tarafından yapı ruhsatı veya herhangi bir izni olmayan kaçak yapılara hazır beton verildiği ve bunun vatandaşları kaçak yapıya teşvik ettiğini ve bu durumun kaçak yapılarla mücadeleyi oldukça zorlaştırdığını gördük. Ruhsatsız ve kaçak olarak yapılmak istenen yapılara beton verilmemesi dahi kaçak yapı faaliyetlerini büyük ölçüde sonlandıracak bir girişimdir. Bu sebeple aldığımız karar doğrultusunda, ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılan bu tür yapılara hazır beton satışının yapılması, pompa tedariki sağlanarak döküldüğünün tespit edilmesi durumunda, İmar Şehircilik Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince araçlar görüldüğü yerde bağlanacak, idari para cezası uygulanarak gerekli yasal işlemler yapılacak ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

Bu kararla amaçlarının beton firmalarını cezalandırmak olmadığını aktaran Şayir, ruhsatsız yapılara beton firmalarının beton dökmesini engellemeyi ve vatandaşları tamamen sağlıklı ve güvenli yapılaşmaya yönlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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