Kocaeli'de restoran olarak hizmet veren tekne yangında zarar gördü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, restoran olarak hizmet veren teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi'nde İzmit Marina'da bulunan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, teknenin üst katına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, teknede hasara yol açtı.

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