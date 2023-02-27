Darıca'da market deposunda çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki marketin deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

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