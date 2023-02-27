Kocaeli'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Balcık Mahallesi Papatya Sokak'ta faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede büyürken, olay mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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