Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Balçık Mahallesi Papatya Sokak'ta faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye merkez ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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