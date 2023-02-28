Deprem bölgesinden Kocaeli'ye getirilen yaralıların tedavisi sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralanarak Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirilen yaralıların tedavileri devam ediyor.

Depremlerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne getirilen 18 yaralıdan 15'i taburcu edildi, 3'nün ise tedavisi sürüyor.



Hatay'da depremi yaşayan 74 yaşındaki Yılmaz Aras, AA muhabirine, depremde yaralandığını ve tedavi için Kocaeli'ye getirildiğini söyledi.

Büyük bir felaket yaşadıklarını belirten Aras, "Bu yaşa geldim, böyle bir depremi görmedim. Öyle bir sallandık ki hayatımda böyle bir şey görmedim. Evim yıkılmadı ama evi yıkılanlar, enkaz altında kalanlar da bizim canlarımızdır. Büyük bir felaketti bu deprem. Fakat bu gün yapılan destekler için herkese teşekkür ederiz, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Bizleri yalnız bırakmadılar. Burada sanki evimde gibi bizlerle ilgileniyorlar. Depremde ufak tefek sıyrıklar yaşadım. Gerçekten depremin bu sürecini anlatmak hiç de kolay değil." diye konuştu.

Hacer Yıldırım ise hastanede oğlunun tedavi gördüğünü kaydetti.



Yıldırım, Hatay'da evlerinin ağır hasar gördüğünü dile getirerek, "Deprem sırasında yaşadığımız felaket anlatılacak gibi değil. Çok korktuk. Hemen dışarı çıktık. Soğuk nedeniyle oğlum hastalandı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine getirdiler. Allah razı olsun herkesten. Çocuğumun durumu iyiye gidiyor. Bir iki güne taburcu edilip memleketimiz Hatay'a gideriz." ifadelerini kullandı.



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