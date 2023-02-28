Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.



Yenikent Mahallesi Issıkgöl Caddesi 2402 Sokak'ta F.Ç. idaresindeki 41 AIC 449 otomobille, S.C. idaresindeki 34 CJF 349 plakalı otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen 41 AIC 449 plakalı otomobil, kaldırımda durabildi.



Kazada yaralanan S.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.



Yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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