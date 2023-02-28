Kocaeli'den 48 gönüllü sağlık personeli deprem bölgesine uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli 48 personel, gönüllü olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgeye gitti.

Aralarında uzman hekim, hemşireler, temizlik ve destek hizmetleri ile şoför ve güvenlik personelinin yer aldığı ekip, valilik önünde toplanarak yola çıktı.

Gönüllü personel, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Personel Hizmetleri Başkanı Şeref Kasımoğlu, Başkan Yardımcısı Işık Çelik, mesai arkadaşları ve aileleri tarafından uğurladı.

- "Oradaki vatandaşlarımızın bizlere ihtiyaçları var"

İl Sağlık Müdürü Pehlevan, personelin yaklaşık 10 gün boyunca bölgede kalacağını belirterek, "Oradaki vatandaşlarımızın bizlere ihtiyaçları var. Gönüllü olarak giden personelimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Seddar Yavuz da deprem bölgesinde. Önümüzdeki günlerde bölgeye personel desteğimiz yine devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ulaşım desteğiyle yola çıkan personel, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından uçaklarla Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Adıyaman'a gidecek.

Deprem bölgesindeki 4 ilde, Kocaeli'den giden ve görevlerini sürdüren 331 personel bulunuyor. Toplam 521 personelin ise görevlerini tamamlayıp geri döndüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.