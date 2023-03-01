Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, kentteki depremzedeleri ziyaret etti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kocaeli'ye gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine bağlı tesislerde konaklıyor.

Darıca Balyanoz Gençlik Kampı ve Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampında misafir edilen afetzedeleri ziyaret eden Büyükakın, ailelerle sohbet etti.

Büyükakın, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalara değindi.

Afetzedelere her konuda destek olmaya çalıştıklarını belirten Büyükakın, "Bütün bunlar geçecek, hayat tekrar normale dönecek. Hiç endişelenmeyin. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Yaraları hep birlikte saracağız. Milletimiz ve devletimiz var. Bütün Türkiye sımsıkı tek yumruk oldu." ifadelerini kullandı.

Belediyenin bütün imkanlarını depremzedeler için seferber ettiğini aktaran Büyükakın, şunları kaydetti:

"Sakın kendinizi burada garip görmeyin. Burada sizin akrabalarınız, kardeşlerimiz ve hemşerileriniz var diye düşünün. Bu büyük zorlukları hep birlikte aşacağız. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum; umudunuzu sakın yitirmeyin. Bu millet ve bu devlet çok büyük. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Sizler bizim misafirimiz, baş tacımızsınız."

Büyükakın'a, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti.

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