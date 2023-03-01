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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisi gibi çölyak hastası depremzedelere glutensiz gıda ulaştırıyor

AA

Kendisi gibi çölyak hastası depremzedelere glutensiz gıda ulaştırıyor

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'de çölyak hastası Zelal Demir, yardımseverlerden aldığı destekle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kendisiyle aynı rahatsızlığı yaşayan depremzedelere glutensiz gıda desteği sağlıyor.

Yaklaşık 6 yıldır İzmit ilçesinde çölyak hastaları için eşiyle açtığı kafeteryada hizmet veren 27 yaşındaki Demir, depremlerin ardından bölgedeki çölyak hastaları için harekete geçti.

Kentteki diğer çölyak hastaları ve gönüllülerden de destek alan Demir, faaliyetine ara verdiği kafeteryasında hazırladığı glutensiz yiyecekleri kolileyerek deprem bölgesine gönderiyor.

- "Bir kişiye maksimum bir hafta dayanabilecek ürün gönderiyoruz"

Zelal Demir, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren çölyak hastaları için konserve yemekler hazırladıklarını söyledi.

Çölyak hastalarının buğdaylı ürünler yediği zaman rahatsızlandıklarına işaret eden Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk ürünlerimizi AFAD gönüllüleriyle 5 koli olarak Kahramanmaraş'a gönderdik. Ertesi gün başka vakıflar ve dernekler aracılığıyla farklı illere gönderimler yaptık. Daha sonraki günlerde özel arabalara koyduğumuz glutensiz ürünleri 11 ile de gönderdik. Biz yemekleri kavanozlara sıcak sıcak koyuyoruz. Bir gün bekletiyoruz. Sonra bunları sararak kolilerimize diziyoruz. Üstüne de ekmek, kurabiye, un, makarna gibi ürünleri ilave yapıyoruz. Bir kişiye maksimum bir hafta dayanabilecek ürün gönderiyoruz. Kocaeli'ye gelen 10 depremzedeye de glütensiz gıda desteği veriyoruz."

Demir, kavanozlara tarhana, türlü yemeği, aşure, kuru fasulye, nohut, kabak tatlısı gibi yiyecekleri koyduklarını belirterek, 20 bin kavanozu deprem bölgesine gönderdiklerini söyledi.

Çadırda kalan depremzedelere öncelik gösterdiklerini dile getiren Demir, "Onlar aynı tencerede ürün yapamadıkları için. Dışarıda yapılan yemekleri yiyemedikleri için bir de yemek pişirme olanakları olmadığı için biz onlara öncelik verdik. Şu an 1000 çölyak hastasına net bir şekilde ulaştık. Hepsinin telefon numaraları, adresleri, bilgileri var." ifadelerini kullandı.

- "Biz deprem bölgesindeki çölyak hastalarını anlıyoruz"

Demir, bugünlerde deprem bölgelerine giden araç sayısının az olması nedeniyle ürün gönderiminde sıkıntılar yaşadıklarından bahsederek, şöyle devam etti:

"Konserveleri, kurabiyeleri, ekmeklerin yüzde 50'sini kendimiz yapıyoruz. Onun dışında paketli ürünler makarna, un, kurabiye, kek de kolilere koyuyoruz. Kendimiz de kek yaptık, gönüllüler de kek getirdi. Yaklaşık 100 kilogram kadar kek geldi. Bunları eşit bir şekilde kolilere koyup bölgeye gönderdik. Buradaki ticari faaliyetimizi durdurduk, durdurmak zorundayız. Biz, deprem bölgesindeki Çölyak hastalarını anlıyoruz. O yüzden kendimiz yapıyoruz ve gönderiyoruz. Ben de bir Çölyaklıyım, onları en iyi anlayan benim."

Kocaeli Ticaret Odası ile Körfez Belediyesinin de kendilerine destek verdiğini aktaran Demir, kentte yaşayan çölyak hastalarının da ürünlerin gönderiminde kendilerine maddi ve manevi destek verdiğini belirtti.

Demir, kaynakları olduğu sürece bölgeye glutensiz gıda gönderimine devam edeceğini, ilgili kurum ve kuruluşlardan çölyak hastalarına glutensiz gıda ulaşımı konusunda destek istediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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