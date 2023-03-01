Kocaeli'de 13 milyon 50 bin makaron ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir tırda 13 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İzmit ilçesinde durdurulan tırda, koliler içerisinde 13 milyon 50 bin makaron bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.