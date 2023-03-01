Kocaeli'de son bir ayda huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 38 şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de son bir ayda çeşitli suçlardan araması bulunan ve gözaltına alınan 397 kişiden 38'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin şubat ayında aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Huzur ve güven uygulamaları ile yol kontrol aramalarında farklı suçlardan aranan 397 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği aktarılan açıklamada, 38 zanlının tutuklandığı kaydedildi.

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