Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 1 kadın şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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