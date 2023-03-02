Kocaeli'de çölyak hastası depremzedelere glütensiz gıda desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ ( AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, ev hanımlarının desteğiyle hazırlanan glütensiz gıdalar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çölyak hastalarına ulaştırılıyor.

Çayırova Glutensiz Yaşam Derneği, ev hanımları ve yardımseverlerin katkılarıyla Hatay, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşayan depremzedelere glütensiz gıda desteği sağlıyor.

Hazırlanan glütensiz gıda paketlerinin içinde pasta, börek, kek, kurabiye, aşure, ekmek, şeker, bisküvi, tarhana ve sarma bulunuyor.

- "Glütensiz gıda her yerde bulunmuyor, her mutfakta pişirilemiyor"

Dernek başkanı Emine Akbulut Otlu, AA muhabirine, 2012 yılından bu yana çölyak hastası olduğunu söyledi.

Depremin ardından, bölgede yaşayan çölyak hastaları için hareket geçtiklerini aktaran Otlu, dernekte ev hanımlarının desteğiyle depremzede çölyak hastaları için yiyecekler hazırladıklarını kaydetti.

Otlu, bazı gıdaları da hayırseverlerin desteğiyle iş yerlerinden temin ettiklerini belirtti.

Çölyak hastalarının yaşadıkları sıkıntılara değinen Otlu, şöyle devam etti:

"Normal vatandaşlar yemek yerken, çölyak hastaları ne yer ne içer düşüncesiyle dernek üyelerimiz ve gönüllü ev hanımlarımızla glütensiz gıdalar hazırlamaya başladık. Depremin ilk gününden bu yana devam eden bir gıda hazırlığımız var. Glütensiz gıda her yerde bulunmuyor, her mutfakta pişirilemiyor. Elimizden geldiği kadar depremzede arkadaşlarımızın sorununu çözmeye devam edeceğiz."

- "İnşallah yolladığımız her şey onlara şifa olur"

Ev hanımı Gülhanım Demir ise ikiz kızlarının da çölyak hastası olduğunu dile getirerek, bu kişilerin yaşadığı sorunları iyi bildiğini anlattı.

Deprem bölgesindeki çölyak hastalarının gıda ihtiyacın karşılanması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Demir, "Oradaki hastalarımızın, arkadaşlarımızın yaralarını sarmak için 'Arkalarında olalım.' dedik. İnşallah yolladığımız her şey onlara şifa olur." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.