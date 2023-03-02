Kocaeli'ye getirilen depremzede çocuklar trafik eğitim parkında moral buldu

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KOCAELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından aileleriyle Kocaeli'ye getirilen çocuklar için Başiskele Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca deprem bölgesinden kente gelen depremzede ailelerin çocuklarının moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çocukların trafik eğitimini küçük yaşlarda kazanmalarını sağlamak ve trafikte kurallara uyan bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla hizmet veren Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı, 13 depremzede çocuğu ağırladı.

Jandarma trafik ekipleri rehberliğinde yayaların ve araç sürücülerinin trafikte uyması gereken kuralları önce eğitim videoları eşliğinde teorik olarak öğrenen çocuklar, daha sonra uygulamalı eğitim için direksiyon başına geçti.

Trafik kurallarını deneyimleyerek öğrenen depremzede çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Eğitim sonunda çocuklara kırtasiye seti ve çeşitli hediyeler verildi.

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